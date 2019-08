EU tester virtuelle grænsebetjente

* EU har de seneste år kørt et pilotprojekt med digitale løgnedetektorer for at beskytte unionens ydre grænser.

* Det fungerer ved, at personer, der gerne vil rejse ind i EU, før flyafgang kan logge ind på en hjemmeside og uploade et billede af deres pas. Derefter skal de tænde deres webcam, og så bliver de mødt af en virtuel betjent, som stiller dem en række spørgsmål.

* Svarene bliver analyseret ved hjælp af kunstig intelligens. Systemet holder øje med ansigtstræk, øjenbevægelser og stemmeføring.

* Når seancen er slut, får de rejsende en QR-kode, som de skal vise, når de lander i EU.

* QR-koden indeholder oplysninger om, hvorvidt den rejsende er mistænkt for at lyve.

* Personer, der mistænkes for at lyve, skal igennem et grundigere tjek af de europæiske grænsemyndigheder.

* Projektet hedder iBorderCtrl og har fået over 33 millioner kroner i EU-støtte.

* De virtuelle grænsevagter bliver blandt andet testet i lufthavne i Ungarn, Grækenland og Letland.

* Det er frivilligt for rejsende at deltage.

Kilder: EU-Kommissionen, The Intercept.

/ritzau/