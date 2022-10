EU-tilsyn anbefaler brug af coronavaccine til helt små børn

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) anbefaler brugen af to forskellige coronavacciner til børn, der er ned til seks måneder gamle.

Det oplyser agenturet onsdag.

Det er vaccinerne fra Pfizer/BioNTech og Moderna, som EMA anbefaler.

EMA, der er et tilsyn under EU, står for at anbefale lægemidler til EU-Kommissionen. Den skal herefter stå for en eventuel godkendelse.

EMA anbefaler, at børn mellem seks måneder og fire år kan blive vaccineret med vaccinen fra Pfizer/BioNTech. Børn mellem seks måneder og fem år kan blive vaccineret med vaccinen fra Moderna, lyder det.

Børn under fem år skal dog have en mindre dosis end børn over fem år.

- For børn i denne aldersgruppe gælder det for begge vacciner, at de skal gives enten i overarmen eller i låret, skriver EMA.

Tilsynet har onsdag også anbefalet, at en Moderna-vaccine, der særligt retter sig mod to smitsomme omikronvarianter, tages i brug.

- Vaccinen godkendes til brug hos voksne og børn over 12 år, der allerede er færdigvaccineret mod coronavirus, skriver EMA.

/ritzau/