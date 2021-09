EU-top beskylder USA for loyalitetsbrud i strid om ubåde

Frankrig blev behandlet på en uacceptabel måde, da USA, Storbritannien og Australien i sidste uge indgik en ny forsvarspagt, og Australien i den forbindelse vragede en kontrakt med Frankrig om levering af ubåde.

Det siger EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, til den amerikanske tv-station CNN mandag.

- Der er mange spørgsmål, som skal besvares. Et af vores medlemslande er blevet behandlet på en måde, der ikke er acceptabel, siger hun i forbindelse med FN's Generalforsamling i New York City, der afholdes disse dage.

Australien oplyste i forbindelse med den nye forsvarsalliance, at det trækker sig fra en kontrakt om levering af ubåde fra Frankrig.

I stedet vil Australien opbygge en flåde af atomdrevne ubåde baseret på amerikansk teknologi. Dermed går Frankrig glip af en kontrakt til et trecifret milliardbeløb i kroner.

Beslutningen har vakt så stor vrede i Frankrig, at landet fredag tilbagekaldte sine ambassadører i Australien og USA.

Frankrigs udenrigsminister, Jean-Yves Le Drian, har beskyldt USA og Australien for at være "svigefulde" og for at have udvist "foragt" ved at bryde et tillidsforhold.

Nogenlunde det samme mener EU-præsident Charles Michel. Allierede nationer skal kunne regne med "åbenhed og tillid".

- Vi ser en tydelig mangel på åbenhed og loyalitet, siger Michel og antyder, at sagen vækker mindelser om Donald Trumps tid i Det Hvide Hus, hvor forholdet mellem USA og EU ikke var det bedste.

- Med Trump var det i det mindste klart, at EU efter hans mening ikke var en nyttig partner, en nyttig allieret, siger Michel.

EU's udenrigsministre mødes mandag i New York for at drøfte sagen. Det sker på sidelinjen af FN's Generalforsamling.

USA's præsident, Joe Biden, og Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har desuden aftalt et telefonmøde i løbet af de kommende dage.

/ritzau/AFP