EU-top: Kina vil medvirke til at se på ulige samhandel

Handlen mellem EU og Kina skal være mere balanceret. Det var der ifølge EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, forståelse for på topmødet mellem EU og Kina i Beijing torsdag.

EU-toppen fortalte på mødet med præsident Xi Jinping, at samhandlen mellem EU og Kina er "kritisk ubalanceret", siger Ursula von der Leyen.

- Handelsunderskuddet nærmer sig 400 milliarder euro. Sådanne ubalancer er uholdbare.

- Vi kender årsagerne. Der er blandt andet mangel på adgang til det kinesiske marked, forret til kinesiske virksomheder og overkapacitet blandt kinesiske virksomheder, siger Ursula von der Leyen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hun siger, at EU og Kina har haft en "ærlig og åben" dialog på topmødet.

Der skal dog fortsat arbejdes med at dokumentere årsagerne til ubalancerne og finde løsninger sammen med Kina, siger von der Leyen.

- Vi havde en intens diskussion om ubalancen i handlen og årsagerne til det.

- Vi har nu en liste over udfordringer, som vi på højt niveau vil dykke ned i. Det er vigtigt for os. Vi vil dele beviserne med Kina, og så skal vi finde løsninger.

- Det vil være afgørende for vores forhold fremover. Det er vigtigt at se konkrete fremskridt, siger Ursula von der Leyen.

EU har på topmødet haft et særligt fokus på samhandlen med Kina, fordi virksomheder i flere EU-lande klager over mangel på adgang til det kinesiske marked og mulig statsstøtte til kinesiske virksomheder, som gør konkurrencen ulige.

EU-Kommissionen er gået i gang med at dokumentere problemerne. Blandt andet har man igangsat en undersøgelse af mulig kinesisk statsstøtte til elbiler. Undersøgelsen er dog endnu ikke færdig, men emnet blev taget op på mødet, siger von der Leyen.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Så længe undersøgelsen er i gang, kommenterer vi det ikke, men emnet blev nævnt på mødet sammen med det generelle problem med overkapacitet blandt kinesiske virksomheder og manglen på adgang til det kinesiske marked, siger von der Leyen.

Hun peger på, at kinesiske virksomheders vilje til at producere mere, end der er afsætning til, giver negative afledte effekter på verdensmarkedet.

- Dele af det globale marked lukker af for kinesiske produkter. Det fører til, at produkterne føres over til EU's indre marked, siger von der Leyen.

Det skaber problemer for europæiske virksomheder. I længden er situationen uholdbar, mener EU-Kommissionens formand.

- Det er i Kinas interesse at adressere overkapaciteten, siger hun efter afslutningen på topmødet torsdag.

Der har været forvirring om, hvorvidt topmødet ville løbe over to dage, men det skyldes ifølge von der Leyen alene, at det var uvist, om parterne havde mulighed for at mødes torsdag eller fredag.

/ritzau/