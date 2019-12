EU-topmødets beslutninger og diskussioner

* Klimaneutralitet: EU skal være klimaneutralt i 2050, besluttede EU-landene. Polen vil ikke forpligte sig til at opfylde målet. Det drøftes igen i juni 2020.

* Budgettet for 2021-27: Landenes holdninger spænder voldsomt vidt om både budgettets størrelse og indhold. De er også uenige om rabatordninger.

* Rusland: EU-landene vil forlænge de økonomiske sanktioner mod Rusland med seks måneder.

* Eksterne relationer: En fordømmelse af Tyrkiets boreaktiviteter i det østlige Middelhav blev gentaget. Man drøftede også EU-relationer med Afrika.

* Handel: EU-landene talte om den nødplan, der midlertidigt skal erstatte Verdenshandelsorganisationens (WTO) appelinstans. To ikke-EU-lande er med.

* Eurosamarbejde: EU-landene drøftede bankunionen og Den Europæiske Stabilitetsmekanisme (ESM). Der var ingen konkrete gennembrud.

* Brexit: EU-landene vedtog en kort tekst om, at de ønsker et nært forhold til Storbritannien i fremtiden, og at man er klar til forhandlinger om fremtiden, så snart brexit formelt er overstået.

