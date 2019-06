EU truer Italien med bøde på grund af underskud

Italien bryder med EU's regler om underskud, fastslår EU-Kommissionen. Italien kritiserer EU's regler.

Italien er rykket nærmere en bøde fra EU-Kommissionen på grund af landets store statslige budgetunderskud. Det slår EU-Kommissionen fast onsdag.

Sidste år overholdt Italien ikke reglen om, at underskuddet på de statslige budgetter i et euroland ikke må overskride tre procent af landets bruttonationalprodukt (bnp).

Og det ser heller ikke ud til, at den italienske regering vil holde sig inden for den grænse i de kommende år, mener EU-Kommissionen.

Samtidig havde Italien i 2018 en gæld på 132 procent, hvilket er langt over den grænse på 60 procent, der er fastsat af EU.

Italiens vicepremierminister, Matteo Salvini, retter en kritik mod EU's regler.

- Vi vil gøre alt for at holde os inden for de fastsatte rammer, men hvis dit barn sulter, hvad gør du så? Holder du dig inden for rammerne og lader dit barn sulte, eller genovervejer du det, så han kan spise? Dit barn kommer altid først, siger Salvini.

EU's økonomikommissær, Pierre Moscovici, siger imidlertid, at Kommissionen er klar til at diskutere tingene, hvis regeringen i Rom kan fremlægge nye data eller løfter om at overholde reglerne.

- Som altid gælder det for alle medlemsstater, at vi er parat til at se på nye data, der kan ændre denne analyse, siger kommissæren på en pressekonference.

- Min dør er åben, tilføjer han.

/ritzau/Reuters