EU-udenrigschef: EU-diplomaters familier bliver i Ukraine

Borrell siger, at "der er ikke nogen grund til at dramatisere situationen", når diplomati fortsætter.

EU's udenrigschef, Josep Borrell, siger mandag, at der ikke i øjeblikket er planer om at trække EU-diplomaters familier ud af Ukraine.

Borrell fremsatte udtalelsen, efter at USA beordrede familiemedlemmer til ansatte ved den amerikanske ambassade i Ukraines hovedstad, Kijev, til at rejse hjem.

Storbritannien er også begyndt at kalde ambassadepersonale hjem fra dets ambassade i Kijev. Det rapporterer BBC.

Borrell siger, at "der er ikke nogen grund til at dramatisere situationen på et tidspunkt, hvor diplomatiske forhandlinger med Rusland fortsætter".

- Vi vil ikke gøre det samme som amerikanerne, fordi vi ikke ser nogen specifikke grunde til det, siger Borell forud for et udenrigsministermøde. Her deltager den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken.

Blinken vil orientere sine modparter i EU om forhandlinger, som han havde fredag i Genève med den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov.

Lavrov sagde efter fredagens møder med Blinken, at USA har lovet at hjælpe med at få ført Minsk-aftalen om Ukraine ud i livet.

Minsk-aftalen er en aftale om våbenhvile, som Rusland og Ukraine indgik i 2015. Men efter kort tid var der igen uroligheder i det østlige Ukraine.

- Dialogen fortsætter, understregede Lavrov. Han tilføjede, at USA inden for få dage vil give Rusland et skriftligt svar på de sikkerhedsgarantier, som landet har krævet.

Den amerikanske udenrigsminister kalder forhandlingerne med Lavrov for "ligefremme".

De russiske ledere kræver, at Nato skal give en række forskellige sikkerhedsgarantier, så Nato ikke udvides helt op til de russiske grænser eller bliver for strategisk stærkt.

ritzau/Reuters