EU-udspil om asylpolitik er uden automatisk omfordeling

Der skal være obligatorisk solidaritet, men man kan hjælpe på forskellige vis, viser EU-forslag om asyl.

Ansøgninger om asyl skal behandles hurtigere ved EU's ydre grænser, og alle lande skal tage ansvar via "obligatorisk solidaritet". Men der bliver ingen automatisk omfordeling af asylansøgere, som flere EU-lande modsætter sig.

Det fremgår af et forslag til en asyl- og migrationspagt, som EU-Kommissionen onsdag har fremlagt. Den skal erstatte EU's aktuelt dysfunktionelle asylsystem, hvis EU-landene ellers kan enes om det.

- Migration er komplekst. Det gamle system til at håndtere migration virker ikke mere. Den pakke, som vi fremlægger i dag, præsenterer en ny begyndelse, siger EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, på et pressemøde.

Pagten indeholder mange elementer om kontrol ved grænser, hjemsendelser af afviste asylansøgere og krisesituationer.

Centralt står, at EU-Kommissionen foreslår et system, hvor EU-landene sammen skal tage ansvar for de irregulære migranter, som har skabt stor politisk uro i EU de seneste år.

- Det er ikke et spørgsmål, om medlemslandene skal bidrage, men hvordan de skal gøre det, siger von der Leyen.

Kommissionen kalder det "obligatorisk solidaritet". Men der bliver tale om et fleksibelt system.

- Man kan vælge at tage imod dem, som har et reelt behov for international beskyttelse. Eller man kan vælge et hjemsendelsessponsorat (return sponsorship), der gælder dem, som er blevet afvist.

- Sådan hjælper man et andet land, der er under pres, da de har flere migranter, end de kan håndtere, siger EU's kommissær for indre anliggender, Ylva Johansson.

Hun nævner dog samtidig, at man ved eksempelvis redningsaktioner også vil kunne "vise sin solidaritet på anden vis".

EU-lande tvinges dermed ikke til at tage imod asylansøgere efter en obligatorisk fordelingsnøgle. Men de tvinges til at gøre noget.

- Vi ved, at ikke alle medlemslande accepterer obligatorisk omfordeling. Men samtidig er omfordeling - og ikke bare hjælp eller grænsevagter - det, som reelt hjælper med at lette presset, siger EU-kommissær Margaritis Schinas.

Det er derfor, at EU-Kommissionen har foreslået konceptet med "hjemsendelsessponsorater", uddyber han.

Det går ud på, at et medlemsland tilbyder at "overtage ansvaret for at hjemsende en person", som ikke har ret til ophold, hvor personen opholder sig.

Det står endnu ikke klart, hvad forslaget vil kunne komme til at betyde for Danmark, som har et retsforbehold. Det vil afhænge af, hvordan forslagene juridisk skrues sammen.

Pagten har været undervejs længe. Der er stor uenighed blandt EU-landene om, hvordan man skal håndtere migration.

EU-Kommissionen lægger heller ikke skjul på, at det har været en vanskelig proces.

- Vi fremlægger et kompromis, en landingszone, som er resultat af grundige konsultationer, siger EU-kommissær Schinas.

Et vigtigt element i pakken er, at man hurtigere vil behandle ansøgninger om asyl ved EU's ydre grænser. Man vil også styrke initiativer til hjemsendelser af personer, som har fået afslag på ophold.

Desuden vil man fremme nogle tredjelandsborgeres mulighed for at komme til EU på lovlig vis.

