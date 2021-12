EU-udspil vil sikre hurtig reparation af metanudslip

I sine bestræbelser på at mindske klimaforandringerne vil EU-Kommissionen indføre nye regler for at komme metanudslip til livs.

I et nyt forslag zoomer kommissionen ind på energisektoren.

Kommissionen vil kræve, at olie-, gas- og kulsektoren måler, rapporterer og bekræfter udslip af den stærke drivhusgas metan.

Det indebærer, at der skal være strammere regler, der sørger for, at selskaberne opdager metanudslip. Og når de opdager dem, skal de sørge for at reparere udslippene, så de stopper.

Ifølge forslaget skal virksomhederne hver tredje måned tjekke for metanudslip. Finder de et udslip, skal det repareres inden for fem dage.

Infrarøde kameraer og droner er blandt de teknologier, der kan bruges til at finde udledningerne af metan.

Metan er den næststørste årsag til klimaforandringer efter CO2.

Ifølge FN's Miljøprogram kan der hentes store klimagevinster på kort sigt ved at bringe udslip af metan ned.

Metan er en stærk drivhusgas. Den er cirka 80 gange mere potent end CO2 over 20 år.

Metanet strømmer ud i atmosfæren fra udvinding af olie og gas og fra lossepladser og risdyrkning.

/ritzau/