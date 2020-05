EU udvider godkendelse af dansk pengehjælp til virksomheder

Regler for coronastøtte ændres, så de også tager højde for et dårligt år i en ellers sund virksomhed.

Lempede krav for dansk statsstøtte til coronaramte virksomheder, der kompenseres for faste udgifter under krisen, er blevet godkendt af EU-Kommissionen.

Dermed har EU sagt god for en tilpasset hjælpepakke, som tidligere er blevet blåstemplet af konkurrencekommissær Margrethe Vestager.

Tirsdag har hun godkendt en række ændrede betingelser. De medfører, at virksomheder kan få støtte til at dække faste udgifter, hvis deres omsætning er faldet med over 35 procent.

Ifølge den tidligere godkendelse var grænsen "over 40 procent". Den blev givet 8. april. Der er tale om en midlertidig periode løbende fra 9. marts til 9. juni.

Ordningen omfatter nu også offentlige virksomheder.

Desuden er grænsen for, hvor meget støtte en virksomhed kan få, hævet fra 60 til 110 millioner kroner.

Pakken var oprindeligt skruet sammen på en måde, så selskaber med et negativt årsregnskab for 2019 ville få fratrukket noget af den kompensation, de ville kunne få.

Det er blevet kritiseret af virksomheder og af Dansk Erhverv.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) har i en skriftlig kommentar til Børsen sagt, at man bliver nødt til at "opretholde et værn mod risiko for overkompensation i ordningen, så der ikke bliver tale om ulovlig statsstøtte."

Med den senest godkendte ordning ændres metoden for beregning af mulig overkompensation, så den tager højde for, om virksomheder er "strukturelt rentable".

Det kan oversættes til, at ordningen tager højde for, om virksomheder, der normalt har en bæredygtig økonomi, tilfældigvis sidste år havde et dårligt år.

Danske myndigheder er med ordningen også forpligtet til at føre kontrol, så der ikke reelt bliver tale om overkompensation.

Den seneste tid har EU-Kommissionen behandlet og afsluttet 104 ansøgninger om statsstøtte.

Der gives på daglig basis grønt lys til statsstøtte i EU-landene som følge af den aktuelle krise.

/ritzau/