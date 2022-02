EU: Ukraine skal kunne søge medlemskab af EU og Nato

Ukraine skal selv have lov at afgøre, om landet vil søge medlemskab i EU. Det skal ikke besluttes af Ruslands præsident, Vladimir Putin, eller andre udefrakommende.

Det fastslår en talsmand for EU-Kommissionen fredag.

Udtalelsen er i sig selv ikke overraskende, men den kommer på et tidspunkt, hvor diplomatiet arbejder på højtryk for at dæmpe konflikten mellem Ukraine og Rusland.

Både Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, og Tysklands kansler, Olaf Scholz, har kastet sig ind i dialogen med Putin for at undgå en krig i Europa.

En af Putins årsager til truslerne mod Ukraine er landets vilje til at vende sig mod vest - blandt andet med ønsket om medlemskab af EU. Det opfatter Putin som en trussel mod Rusland.

Men det kommer ikke på tale at tage muligheden for EU-medlemskab af bordet for en stund for at formilde Putin, der har mere end 100.000 soldater opmarcheret ved grænsen til Ukraine. Det fastslår EU-Kommissionen:

- Ingen vil sige, at Ukraine ikke kan blive medlem af EU. Og ingen vil sige, at Ukraine ikke kan blive medlem af Nato. Det er et valg, som Ukraine, EU og Nato skal afgøre. Det er ikke et valg, som Rusland skal have indflydelse på, siger talsmanden for EU-Kommissionen.

Reelt er en optagelse af Ukraine i EU meget langt væk. Men formelt set er Ukraine på sporet.

- Vi anerkender Ukraines europæiske aspirationer. Og EU har svaret med en ikke tidligere set associeringsaftale med Ukraine. Den tilbyder mange muligheder for at integrere Ukraine politisk og økonomisk.

- Men der er stadig områder i associeringsaftalen, som mangler at blive udnyttet, siger talsmanden.

EU har længe haft problemer med nogle af de nyere medlemslande som Polen og Ungarn. Ifølge EU-Kommissionen har de to lande været på kant med fælles europæiske værdier i forhold til domstole og mindretalsrettigheder.

Så der er næppe stor appetit i EU på at optage et stort og konfliktramt land på grænsen til Rusland. Men fra ukrainsk side blev interessen understreget så sent som i december sidste år.

Her deltog landets præsident, Volodimir Zelenskij, i et topmøde med EU's østlige partnerlande. Det skete med et klart budskab:

- Vores mål er et fuldt medlemskab af EU.

Det Østlige Partnerskab består ud over Ukraine af landene Armenien, Aserbajdsjan, Moldova og Georgien.

Normalt deltager Belarus også i partnerskabet, men på grund af landets anspændte forhold til EU meldte man afbud i december.

Blandt de fem deltagende lande sigter Georgien, Moldova og Ukraine efter at snakke om medlemskab af EU. Det har dog hidtil ikke stået øverst på dagsordenen for EU's stats- og regeringschefer.

Her er fokus mest på høflige vendinger om fremme af stabilitet og samarbejde frem for forpligtelser om medlemskab.

