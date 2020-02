EU varsler Storbritanniens finanssektor mod optimisme

EU og Storbritannien forhandler deres fremtidige forhold. Det er ikke givet, at britiske banker får adgang.

Storbritannien har forladt EU, men det fremtidige forhold mellem de to unioner er stadig i spil. Tirsdag rammer EU's chefforhandler, Michel Barnier, lige ned på Storbritanniens ømme tå: Dens finanssektor.

Michel Barnier advarede tirsdag ifølge nyhedsbureauet AFP om, at Storbritannien ikke kan vide sig sikker på, at landets betydelige finanssektor vil få langvarig, fri adgang til EU's finansmarkeder.

- Der må ikke være nogen illusioner på dette område. Der vil ikke være nogen generel, global eller permanent ækvivalens på finansielle services, sagde Michel Barnier ifølge AFP.

Han understregede, at britiske finansielle institutioner vil have adgang til EU, hvis EU tillader det. Det vil EU, hvis de britiske regler og regulativer på området lever op til EU's.

- Vi vil bibeholde disse værktøjer og vil fastholde vores ret til at træffe egne, suveræne beslutninger, sagde Michel Barnier.

Udtalelsen kommer, efter at Storbritanniens finansminister, Sajid Javid, tirsdag lovede, at der efter overgangsperioden vil være en langsigtet aftale med EU, der vil give den britiske finanssektor "den sikkerhed, som en international forretning kræver".

Storbritanniens finanssektors fremtid er en af de helt store, uafklarede spørgsmål efter Storbritanniens farvel til EU.

I takt med, at Storbritannien blev verdens største kolonimagt, blev London hjemstedet for voldsomme mængder af handler. Og byen blev også et globalt, finansielt centrum.

Området i London, City of London, er en by i sig selv og hjemstedet for handler for milliarder og atter milliarder pund og euro.

For Storbritannien er finanssektoren en afgørende del af økonomien. Og for finanssektoren er fri adgang til EU og handel med euro afgørende.

Det gælder blandt andet clearinghuse, der agerer mellemmænd mellem to handlere. De påtager sig ansvaret, hvis den ene part ikke lever op til sine forpligtigelser - mod et gebyr.

Efter brexit-afstemningen advarede blandt andet London Stock Exchange om, at mindst 100.000 job i City of London kan gå tabt, hvis clearinghusene mister muligheden for at håndtere transaktioner i euro.

/ritzau/