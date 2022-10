EU vedtager ny sanktionspakke: Rammer russisk stål og olie

EU-landene er torsdag nået til enighed om en ny pakke af sanktioner mod Rusland. Pakken indeholder flere elementer herunder en udvidelse af sanktionerne på russisk stål og olie.

Der oplyser EU-Rådet i en pressemeddelelse.

I meddelelsen kalder EU's udenrigschef, Josep Borrell, pakken for et bevis på EU's støtte til Ukraine. I meddelelsen siger han:

- Den nye sanktionspakke mod Rusland er bevis på vores beslutsomhed for at stoppe Putins (Ruslands præsident, red.) krigsmaskine og besvare hans seneste eskalering med falske "folkeafstemninger" og ulovlige annekteringer af ukrainske territorium.

Det er den ottende pakke af sanktioner, som EU indfører mod Rusland.

Pakken indfører også nye sanktioner mod personer og virksomheder, der har deltaget i de russiske afstemninger i fire delvist besatte ukrainske regioner.

På stålområdet udvides omfanget af sanktioner mod stål, der enten har sin oprindelse i Rusland eller eksporteres fra Rusland.

Derudover tages der skridt mod sanktioner mod russisk olie. Pakken muliggør, at der kan sættes et prisloft relateret til søtransport af russisk olie til tredjelande - altså lande uden for EU.

Meddelelsen fra EU-rådet nævner også en udvidelse af restriktioner på søtransport af råolie.

Tidligere har de syv lande i G7 - USA, Canada, Tyskland, Italien, Frankrig, Japan og Storbritannien - også aftalte restriktioner på russisk olie.

Her sidder EU med som observatør, og der har ifølge blandt andet netmediet Politico været amerikanske pres for, at hele EU støttede op om de restriktioner.

EU's sanktioner har hidtil været gældende for Rusland og de russisk besatte områder i de ukrainske regioner Donetsk og Luhansk.

Det udvides med den nye sanktionspakke, så sanktionerne også omfatter de besatte områder af de to andre delvist besatte regioner Kherson og Zaporizjzja.

/ritzau/