EU-vejpakke på plads efter årelange forhandlinger

EU-lovpakke på transportområdet har længe været årsag til splittelse i EU. Men nu er den landet.

Der er torsdag morgen opnået enighed om en vejpakke for EU.

Det skriver Ismail Ertug, der er forhandler i EU-Parlamentets transportudvalg, på Twitter.

Vejpakken, som er en EU-lovpakke på transportområdet, har længe været et stort diskussionsemne og har splittet medlemslandene i øst og vest.

Men med enighed mellem EU-Kommissionen, EU-Parlamentet og EU-landene kan der nu sættes et punktum i den årelange saga.

Vejpakken sikrer en stærkere indsats mod social dumping for europæiske lastbilchauffører, mener europaparlamentariker Marianne Vind (S), som er medlem af transportudvalget.

- Med vejpakken har vi fået et bolværk mod social dumping. Vi lukker smuthuller i lovgivningen og sætter ind over for systematisk underbetaling af udenlandske chauffører, siger hun i en skriftlig kommentar.

Med vejpakken vil chauffører fra lavtlønslande ikke længere kunne underbyde danske lønninger, når de kører gods internt i Danmark.

Fremover skal chauffører, der kører nationale kørsler uden for deres eget hjemland, køre på arbejdslandets løn- og arbejdsvilkår.

/ritzau/