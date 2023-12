EU-venlige Tusks tid som premierminister i Polen begynder

Donald Tusk, leder af det liberale og proeuropæiske parti Borgerplatformen, er onsdag blevet taget i ed som polsk premierminister.

Det skriver flere internationale medier, blandt andet nyhedsbureauet AFP.

I Polen skal Tusk stå i spidsen for en regeringskoalition bestående af Borgerplatformen og to andre EU-venlige partier.

Dermed slutter otte år med premierministre fra det nationalkonservative parti Lov og Retfærdighed (PiS)

Det er Polens præsident, Andrzej Duda, der anses for at være allieret med PiS, som har taget Tusk i ed.

Netop Duda har spillet en afgørende rolle i det mildest talt rolige tempo, som magtoverdragelsen er foregået i.

Duda bad således efter valget i oktober - trods et manglende flertal til PiS - Mateusz Morawiecki fra PiS om at forsøge at danne regering.

I slutningen af november blev en ny PiS-ledet regering taget i ed af Duda, selv om det så fuldstændig sikkert ud, at den i løbet af to uger ville tabe den tillidsafstemning, som skulle gennemføres.

Mandag tabte PiS-regeringen så tillidsafstemningen, og efterfølgende har Tusk kunnet træde frem fra kulissen og danne regering.

Tusk var selv med til at stifte Borgerplatformen i 2001, var premierminister fra 2007 til 2014, og så har han været EU-præsident fra 2014 til 2019.

Morawiecki var premierminister fra 2017 og indtil nu.

Hans regering har gentagne gange haft sammenstød med EU om retsstatsprincipper.

Men nu ventes langt mere EU-venlige toner fra Polen.

/ritzau/