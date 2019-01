EU venter ikke problemer med russisk gas via Ukraine

Efter et møde mellem EU, Ukraine og Rusland forventer EU-Kommissionen ikke problemer med levering af gas.

Det ventes ikke at blive noget problem for Europa at modtage gas fra Rusland via Ukraine denne vinter.

Det vurderer EU-Kommissionens næstformand med ansvar for energiunionen, Maros Sefcovic, efter et trilateralt møde mellem parterne i Bruxelles.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Inden mødet sagde Naftogaz, Ukraines statslige energiselskab, at det ikke forventede, at der ville være fremskridt i forhandlingerne mandag.

Selskabet beskyldte russerne for at trække tiden ud i forhandlingerne om transporten af gas for at få bygget gasledningen Nord Stream 2.

Den skal efter planen gå gennem dansk søterritorie fra Rusland til Tyskland.

/ritzau/