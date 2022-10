EU ventes at vedtage stor træningsmission for ukrainere

EU vil måske allerede fra november kunne træne store ukrainske kampformationer tæt på Ukraine. Det kan blive resultatet, hvis EU-landenes udenrigsministre som ventet vedtager en ny stor træningsmission på et møde i Luxembourg.

- Det er måske den største træningsmission, som EU nogensinde har stået for. Danmark bakker op om missionen, og jeg håber, at vi får det på plads mandag, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

Efter afskaffelsen af forsvarsforbeholdet 1. juni er det Danmarks første mulighed for at tage medansvar for oprettelsen af en EU-træningsmission. Og det vil Danmark gøre, siger Jeppe Kofod.

- Det er mange, mange tusinde ukrainske soldater, der skal trænes.

- Missionen skal gøre Ukraine i stand til at forsvare sig også på længere sigt mod Rusland, siger den danske udenrigsminister.

På mandagens møde skal man i første omgang beslutte, om missionen skal oprettes, og hvor omfattende den skal være. Derefter skal det militære system klarlægge detaljerne i missionen, og hvad der er behov for, at EU-landene leverer.

Det er for tidligt at sige, om Danmark eksempelvis skal bidrage med militære trænere til missionen, siger Jeppe Kofod.

- Det kan jeg ikke sige nu også i respekt for, at der er folketingsvalg. Når det er overstået, vil vi gerne diskutere med partierne, hvad Danmark konkret kan bidrage med, siger Jeppe Kofod.

Folketinget har dog tidligere udtrykt bred opbakning til træningsmissionen.

- Så håber jeg selvfølgelig også, at der vil være opbakning til et konkret bidrag fra Danmark til missionen, siger Jeppe Kofod.

Danske instruktører træner i forvejen ukrainske soldater i Storbritannien. Træningen foregår på britisk jord, da det er et britiskledet projekt, som Danmark har valgt at støtte.

Her er målet at give nye ukrainske soldater grundlæggende færdigheder, så de hurtigt kan blive i stand til at operere på slagsmarken.

Den EU-ledede mission ventes i stedet fokusere på at træne samarbejdet for ukrainske kampformationer fra små enheder til bataljon- og brigadeniveau.

En bataljon består typisk af 500 til 1000 soldater og en brigade af tre til fem bataljoner. Dermed vil soldaterne få styrket evnen til at operere i større formationer mod de invaderende russiske soldater.

I første omgang ventes målet for missionen at blive træning af 15.000 ukrainske soldater hen over vinteren. Og på sigt ventes målet for missionen at blive træning af 40.000 ukrainske soldater over en toårig periode.

Det vil kunne give op til ni ukrainske brigader nye færdigheder, som kan hjælpe med at forsvare landet.

Missionen ventes at kræve store træningsområder i EU-lande tæt på Ukraine, så soldaterne hurtigt kan komme ind og ud af Ukraine i forbindelse med træningen.

Her ventes kampgrupperne også at få tilført særlig ekspertise på specialområder som minerydning, sanitetstjeneste og muligheden for at anvende snigskytter.

