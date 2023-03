EU vil afsætte 15 milliarder og øge produktionen af ammunition

EU ønsker at bruge tre spor til at sikre ammunition til Ukraine. Det siger EU's udenrigschef, Josep Borrell, onsdag på et pressemøde efter EU-landenes forsvarsministres møde i Stockholm.

- Der er generel enighed om tilgangen, men der er stadig udestående spørgsmål, som skal afklares, siger Josep Borrell.

Han siger, at de tre spor for det første består af én milliard euro til at kompensere EU-lande, som sender eksisterende ammunition til Ukraine.

Dette spor vil være det hurtigste til at sikre artillerigranater til Ukraine, der er involveret i bitre kamp med Rusland om byen Bakhmut i det østlige Ukraine.

For det andet skal der afsættes én milliard euro til European Defence Agency, som kan stå for fælles indkøb på vegne af de 27 EU-lande.

I alt er der tale om cirka 15 milliarder kroner.

For det tredje skal produktionskapaciteten til ammunition øges i EU.

/ritzau/