EU vil bekæmpe menneskesmugling med styrket Afrika-samarbejde

EU vil stoppe smugling af migranter til Europa ved at lave ny pagt for migration og asyl, siger kommissær.

EU vil bekæmpe smugling af migranter til Europa ved at styrke samarbejdet med lande i Afrika.

Mandag har EU's kommissær for indre anliggender, Ylva Johansson, holdt konference med fem afrikanske lande og nogle EU-landes ministre for at diskutere, hvordan migrantsmugling kan bekæmpes.

- Vores ultimative mål er at begrænse tab af liv og menneskesmugling. Denne konference skal bruges til at se, hvordan vi skridt for skridt kan håndtere problemet.

- At redde liv er det allervigtigste, siger hun.

Marokko, Libyen, Algeriet, Tunesien og Mauretanien deltager i mandagens konference med EU.

Den skal danne grundlag for en ny pagt om migration og asyl, som Johansson forventes at lancere senere på året.

Landene får allerede økonomisk støtte fra EU til at håndtere igangværende tiltag mod smugling af migranter.

Men det er afgørende at inddrage de afrikanske lande endnu mere for at bekæmpe problemer, siger Johansson.

- Der er en indsats i gang, men vi har stadig mistet tusindvis af liv, og smuglerne får fortsat penge.

- Derfor er der behov for at udvikle vores håndtering af smuglingen. Det gør vi bedst med stærke partnerskaber med nøglelande, siger hun.

Ifølge kommissæren omsætter de kriminelle netværk, som står bag migrantsmuglingen, for milliarder hvert år.

EU's agentur for grænse- og kystbevogtning, Frontex, estimerer, at der via den vestlige og centrale del af Middelhavsruten fra 2017-2019 blev genereret mere end 340 millioner euro til kriminelle netværk.

Smuglerne bruger både land, luft og hav til at få migranter ulovligt til Europa.

Det har været et stigende problem i de seneste år. Det fik EU-Kommissionen til i maj 2015 at lancere en handlingsplan for at bekæmpe migrantsmugling.

Planen løber frem til i år og udstikker fire hovedpunkter. Den indeholder blandt andet en indsats for forebyggelse af smugling og et stærkere samarbejde med tredjelande.

Johansson vil i den kommende tid mødes bilateralt med de fem afrikanske lande for at formulere den endelige pagt.

/ritzau/