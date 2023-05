EU vil bruge 500 millioner euro på produktion af ammunition

Mens Ukraine gør klar til en forårsoffensiv mod de russiske invasionsstyrker, vil EU øge produktionen af ammunition.

Det siger EU-kommissær for det indre marked, Thierry Breton, på et pressemøde.

- Europa har igennem krigen været i frontlinjen, når det gælder levering af det militære udstyr, som Ukraine har brug for. Men nu er udfordringen at sikre forsyningerne af ammunition. Vores produktion er under pres, siger Thierry Breton.

EU-Kommissionen fremlægger onsdag konkret et forslag om at afsætte 500 millioner euro til formålet. Det svarer til omkring 3,7 milliarder kroner.

Pengene skal gå til at styrke de europæiske forsvarsindustrier, som har svært ved at levere i det tempo, som Ukraine har behov for.

- Vi skal hjælpe industrien med at øge produktionen og styre forsyningskæderne, siger Thierry Breton.

EU-Kommissionen understreger i udspillet, at det altafgørende vil være ordre fra EU-landene til forsvarsindustrien. Det er i sidste ende ordrene, der får virksomhederne til at øge deres produktionskapacitet.

Og de vil komme, hvis man skal tro udmeldingerne fra EU-landene, der har varslet én million 155 millimeter artillerigranater til Ukraine. Samtidig har mange lande brug for at fylde egne lagre op.

EU-Kommissionen vil dog hjælpe industrien i overgangsfasen. Med de 3,7 milliarder kroner vil man forsøge at give industrien tryghed, så de allerede nu kan investere i medarbejdere og maskiner. Det skal sikre, at produktionen er klar, når ordrene for alvor kommer ind.

- Vi har identificeret 11 lande i EU, som kan stå for produktionen af den ammunition, som Ukraine har brug for. Konklusionen er, at Europa kan løfte opgaven. Men der er brug for investeringer. Fabrikkerne er stadig operationelle, men kapaciteten er blevet reduceret, siger Thierry Breton.

EU-Kommissionen lægger også op til, at forsvarsindustrien skal kunne få lettere adgang til lån. Igen er målet at hjælpe med at få fjernet flaskehalse hurtigt, indtil pengene fra de ventede ordre kommer ind.

Den 20. marts blev EU-landene enige om at sætte fart på leveringen af én million 155 millimeter artillerigranater til Ukraine. De skal leveres inden for de næste 12 måneder.

Samtidig blev der også åbnet for missiler til Ukraine, hvis der bliver bedt om det.

Også Rusland vil øge våbenproduktionen for at opretholde, hvad landet kalder sin "særlige militære operation" i Ukraine. Det sagde den russiske forsvarsminister, Sergej Sjojgu, tirsdag ifølge AFP.

- Den russiske ledelse har bedt forsvarsindustrien om hurtigt at øge tempoet og omfanget af produktionen, sagde han.

Særligt skal produktionen af præcisionsmissiler ifølge forsvarsministeren fordobles "så hurtigt som muligt".

Udtalelsen kommer, efter at lederen af den private russiske hær Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, har sagt, at hans styrker har brug for 300 ton artilleriammunition om dagen for at opretholde angrebet på Bakhmut.

For nuværende modtager gruppen ifølge ham kun en tredjedel af det.

