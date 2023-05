EU vil bruge data til at effektivisere toldkontrol

Bøvlede toldprocedure skal erstattes af digitalisering. Det er målet med et udspil fra EU-Kommissionen til reform af EU's toldunion.

Det siger EU-kommissær for økonomi Paolo Gentiloni på et pressemøde i Bruxelles onsdag.

- Reformen vil give en massiv simplificering af told for virksomheder. Forslaget giver virksomheder mulighed for at lægge deres data ind i et fælles it-system for EU, siger Paolo Gentiloni.

Håbet fra EU-Kommissionen er, at virksomheder - og forbrugere - dermed vil få lettere og hurtigere toldkontrol. Det vil samtidig lette presset på toldmyndighederne, der har travlt med både at tjekke for forbudte og farlige importvarer og for de mange køb, der nu foretages online over grænserne.

Forventningen fra EU-Kommissionen er, at EU-landene med tiden samlet vil spare 15 milliarder kroner på, at EU's nye fælles it-struktur erstatter medlemslandenes it-infrastruktur på toldområdet. Store it-systemer er dog notorisk svære at få på plads.

- Det bliver ikke let. Derfor går vi gradvist frem, siger Paolo Gentiloni.

Det fælles EU-datasystem skal efter planen åbnes for e-handel i 2028. Derefter på frivillig basis for andre importører i 2032.

Det fælles datasystem vil derefter blive obligatorisk fra 2038, hvis EU-Kommissionen kan få opbakning til reformen. Den skal nu diskuteres med EU-landene og EU-Parlamentet.

/ritzau/