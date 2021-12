EU vil forbedre retsområdet ved at gøre det mere digitalt

Når kriminalitet er grænseoverskridende, bør kommunikationen mellem forskellige EU-landes myndigheder i højere grad foregå digitalt.

Det vil gøre bekæmpelsen af kriminalitet mere effektiv og forbedre samarbejdet.

Det mener EU-Kommissionen. Onsdag fremlægger den en pakke for, hvordan EU's juridiske systemer skal digitaliseres.

Kriminalitet stopper ikke ved grænserne. Og det skal opklaringsarbejdet heller ikke, lyder budskabet fra EU-kommissær Vera Jourová.

- Dagens forslag vil hjælpe anklagere og dommere til at samarbejde hurtigere og mere effektivt.

- Vi skal bruge de digitale teknologier bedst muligt for at sikre, at juridiske myndigheder, borgere og virksomheder hurtigt og sikkert kan udveksle information. Det er afgørende for nemmere og hurtigere retfærdighed, siger hun i en meddelelse.

Forslaget fra EU-Kommissionen fokuserer på to overordnede problemer. Det ene er ifølge kommissionen ineffektivt juridisk samarbejde på tværs af grænser.

Det andet handler om problemer i forbindelse med grænseoverskridende civile, kommercielle og kriminelle sager.

Forslaget indeholder tre tiltag, som skal løse disse problemer. Det første går på, at det skal være nemmere for parter at kommunikere elektronisk med de relevante myndigheder.

Det andet går på at tillade brugen af video ved høringer i for eksempel grænseoverskridende kriminelle sager. Det vil sikre hurtigere procedurer og færre rejser.

Endelig skal det sikres, at nationale myndigheder kan udlevere relevante dokumenter og data digitalt til andre lande.

Ifølge EU-Kommissionen foregår al denne type kommunikation i dag i papirform.

Ved at skifte til digitale fremgangsmåder vil det spare tid og penge. Man vil spare omkring 25 millioner euro om året i EU bare på udgifter til at papir og sende pakker.

Forslaget onsdag indeholder også to tiltag for bekæmpelse af terror.

Ved terrorsager sender medlemslande i dag information til EU-agenturet Eurojust på usikker vis via e-mails eller cd-rommer. Det bør moderniseres, mener kommissionen.

Derfor skal kommunikationen mellem EU-agenturet og medlemslandene digitaliseres. Og der skal sørges for sikre kommunikationskanaler.

Eurojust er et samarbejde mellem anklagemyndigheder på tværs af landegrænser.

Det skal også rustes bedre til at se sammenhænge mellem tidligere og nuværende terrorrelaterede sager. Det skal gøre det nemmere for EU-landene at koordinere deres indsatser.

De næste skridt er, at forslaget skal drøftes af medlemslandene og EU-Parlamentet.

