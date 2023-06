EU vil forhindre læk af følsomme teknologier til Kina

EU vil forhindre læk af følsomme teknologier, der kan bruges til militære formål. Det er en del af EU-Kommissionens forslag kaldet European Economic Security Strategy, som bliver fremlagt tirsdag.

Det siger EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, på et pressemøde i Bruxelles tirsdag.

- Det er et begrænset sæt af teknologier, vi vil beskytte. Vi vil sikre, at det ikke øger de militære kapaciteter hos lande, der vækker bekymring, siger Ursula von der Leyen.

Hun nævner kvanteteknologi og kunstig intelligens blandt de følsomme teknologier. De to teknologier kan både bruges til civile og militære formål.

Den første europæiske strategi for økonomisk sikkerhed kommer, efter at bekymringen for Rusland og Kinas ageren er taget til med krigen i Ukraine.

Kina bliver ikke nævnt direkte i strategien. Men flere af udfordringerne peger i retning af, at EU nu forsøger at finde sine ben over for den økonomiske gigant.

Udspillet skal diskuteres med EU-landenes stats- og regeringsledere på næste uges EU-topmøde i Bruxelles.

