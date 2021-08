EU vil forhindre ukontrolleret indvandring fra Afghanistan

EU ventes tirsdag at gøre det klart, at unionen vil arbejde for at undgå indvandring i "stor skala" fra Afghanistan efter Talibans magtovertagelse.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters mandag efter at have set et udkast til en udtalelse op til et EU-møde.

Tirsdag mødes EU-landenes ministre med ansvar for flygtninge og indenlandsk sikkerhed for at diskutere mulige konsekvenser i Europa af den seneste udvikling i Afghanistan.

Blandt andet vil man diskutere risikoen for en kaotisk situation som i 2015, hvor mange flygtede til Europa - heriblandt Danmark.

- Baseret på de erfaringer, vi har gjort os, står EU og dets medlemslande fast på i fællesskab at forhindre en gentagelse af ukontrollerede illegale migrationsbevægelser i stor skala, som man før har stået over for, står der i udkastet til udtalelsen.

Det skal ske ved at forberede en "koordineret og velordnet respons", står der videre.

Udkastet til udtalelsen specificerer dog ikke, præcist hvordan man vil arbejde for at undgå ukontrolleret migration.

Imens advarer FN's flygtningeorganisation, UNHCR, om, at op mod en halv millioner afghanere potentielt kan ventes at flygte fra deres hjemland inden slutningen af året.

Tusindvis af afghanere er blevet evakueret under en kaotisk indsats ved Kabuls lufthavn de seneste uger.

Evakueringen er mandag tæt på at være ovre. Således har amerikanerne sat en deadline tirsdag 31. august.

Mange er dog fortsat i Afghanistan, hvor de går en uvis skæbne i møde under den islamistiske bevægelse.

/ritzau/Reuters