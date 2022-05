EU vil fremskynde grøn omstilling for at stoppe russisk energi

Den grønne omstilling skal gå markant hurtigere. Forbrugerne skal skrue ned for energiforbruget. Og EU-landene skal købe gas og olie fra andre lande end Rusland.

Det er hovedpunkterne i den store plan "Repower EU", som EU-Kommissionen onsdag fremlægger. Det fastslår EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, på et pressemøde onsdag i Bruxelles.

- Putins krig skaber store forstyrrelser i de internationale energimarkeder. Krigen har samtidig vist, hvor afhængige vi er af importerede fossile brændstoffer. Og hvor afhængige vi er af import af russisk fossil energi.

- Derfor skal vi så hurtigt som muligt frigøre os fra russisk energi, og det er jeg sikker på, at vi kan gøre, siger Ursula von der Leyen.

Hun henviser til, at EU sidste år importerede 40 procent af sin gas fra Rusland. I april i år er EU-landene ifølge von der Leyen nået ned på at importere 27 procent af gassen fra Rusland.

- Det går i den rigtige retning, men vi skal accelerere udviklingen, siger Ursula von der Leyen.

Ifølge EU-Kommisionen har EU-landene dog årligt betalt næsten 100 milliarder euro, svarende til lidt under 750 milliarder danske kroner, til Rusland for energi.

Der venter med andre ord en enorm omstilling, hvis det skal lykkes for EU-landene at gøre sig fri af olie og gas fra Rusland.

Udspillet, "Repower EU", skal anvise den konkrete vej til, hvordan EU kan frigøre sig fra russisk fossil energi. Det skal ske ved at forfølge tre spor.

For det første skal efterspørgslen på fossil energi dæmpes.

- Det lyder simpelt, men det er meget effektivt, siger Ursula von der Leyen.

På forsyningssiden lægger EU-Kommissionen op til, at der skal indkøbes energi fra andre "pålidelige" leverandører end Rusland.

Men ifølge Ursula von der Leyen vil den vigtigste del af forslaget være det tredje spor: En hurtigere omstilling til grøn energi.

- Vi skal gennemføre massive investeringer i vedvarende energi. Heldigvis har vi allerede opstillet målet om at blive klimaneutrale, og nu øger vi ambitionen for at blive uafhængige af russisk energi så hurtigt som muligt, siger Ursula von der Leyen.

/ritzau/