EU vil give penge til reparation af ukrainske våben

EU har i flere omgange doneret penge til nye våben til Ukraine. Men som noget nyt vil EU nu også give penge til reparation af våben i Ukraine.

Det kan ses som udtryk for, at Ukraine har fået tilført så meget militært udstyr, at der nu er ved at opstå en udfordring med at holde udstyret ved lige, mens kampene mod Rusland fortsætter.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) deltager mandag i et møde for EU-landenes udenrigsministre i Luxembourg. Her forventer han, at der vil være opbakning til den næste donation på 500 millioner euro, der svarer til cirka 3,7 milliarder danske kroner.

- Der er ingen tvivl om, at det at have en ramme til reparationer, våbenproduktion og indkøb af nye våben er vigtigt. Det er jeg glad for, at der tegner sig enighed om. Jeg, at vi kan nå til enighed om det mandag, siger Jeppe Kofod forud for mødet.

Han peger på, at krigen i Ukraine er gået ind i en ny fase, som kræver fortsat opbakning fra EU-landene.

- Brutaliteten fra Putin og Ruslands side har taget nogle gevaldige hak op ad. Det er terrorisering af civilbefolkningen, det er missilangreb, droneangreb ind i befolkede områder og beboelsesejendomme.

- Det er kritisk infrastruktur som energi og tele, der bliver ramt. Det er et forsøg fra Putins side på at terrorisere, ødelægge og skræmme Ukraine og resten af verden. Det skal Rusland og Putin ikke have held til, siger Jeppe Kofod.

Han nævner også øget luftforsvar som et behov i Ukraine efter Ruslands missilangreb på Kyiv og en række andre ukrainske byer.

På et møde for Nato-landenes ministre i sidste uge i Bruxelles udpegede Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, luftforsvar som den øverste prioritet lige nu.

Flere Nato-lande forpligtede sig på mødet til at sende mere af den type udstyr til Ukraine.

/ritzau/