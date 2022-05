EU vil gøre det muligt at konfiskere oligarkers aktiver

EU-landene har svært ved at blive enige om den sjette sanktionspakke. Men nu vil EU-Kommissionen lukke hullerne i forhold til de eksisterende sanktioner.

Det sker med to forslag, der tilsammen vil kriminalisere omgåelse af sanktioner og muliggøre konfiskation.

Det fastslår EU-kommissær for retlige anliggender Didier Reynders på et pressemøde onsdag i Bruxelles.

- Vi skal sikre, at personer eller selskaber, der omgår sanktionerne, bliver holdt ansvarlige. Det er en kriminel handling og skal behandles som sådan over hele EU, siger Didier Reynders.

EU-Kommissionen foreslår konkret at tilføje omgåelse af sanktioner til listen over strafbare handlinger i EU. Samtidig foreslår EU-Kommissionen at gøre det muligt at konfiskere indtægt fra omgåelse af sanktioner.

Dermed vil det eksempelvis blive muligt at straffe og konfiskere aktiver og indtjening fra oligarker og selskaber, der sælger til Rusland trods sanktionerne.

Ved at føje omgåelse af sanktioner til listen over strafbare forbrydelser i EU ønsker EU-Kommissionen at sikre en standard for, hvordan sagerne skal behandles på tværs af EU-landene.

Håbet er, at det vil gøre det lettere at efterforske og straffe personer og selskaber, der overtræder reglerne.

- På nuværende tidspunkt er der forskellige definitioner af, hvad der udgør en strafbar handling. Brud på sanktioner kan derfor stadig være straffrit.

- Vi bliver nødt til at lukke smuthullerne og give myndighederne de rette værktøjer til at retsforfølgelse brud på sanktionerne, siger Didier Reynders.

/ritzau/