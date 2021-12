EU vil gøre det sværere for lande at forlænge grænsekontrol

Danmark har siden januar 2016 haft midlertidig grænsekontrol mod Tyskland.

Men fremover skal det være sværere for lande i Schengensamarbejdet at gøre som Danmark og blive ved med at forlænge midlertidig grænsekontrol med seks måneder ad gangen.

Det mener EU-Kommissionen. Den foreslår tirsdag en revidering af de nuværende Schengen-regler.

Schengensamarbejdet har til formål at sikre, at de indre grænser i EU reelt er ophævet. Men når flere lande igen og igen forlænger midlertidig grænsekontrol til andre EU-lande, er samarbejdet udfordret.

Derfor foreslår EU-Kommissionen, at varigheden af midlertidig grænsekontrol internt i EU ikke bør overstige to år.

Det vil dog stadig være muligt for lande i "ekstra særlige situationer" at have midlertidig grænsekontrol længere end to år.

Men hvis en grænsekontrol har været i stand i 18 måneder, skal kommissionen komme med sin holdning til sagen. Herunder om den finder kontrollen nødvendig og proportional.

Og hver gang for eksempel Danmark ønsker at forlænge grænsekontrollen, skal det retfærdiggøres. Netop ud fra spørgsmålet om nødvendighed og proportionalitet.

De seneste mange gange, Danmark har forlænget grænsekontrollen, har det været med henvisning til truslen fra militante islamister og organiseret kriminalitet.

EU-kommissær Ylva Johansson er en af de to kommissærer, der præsenterer forslaget.

- Med dagens forslag vil vi sikre, at grænsekontrol bliver introduceret som en sidste udvej - baseret på en fælles vurdering og kun så længe som nødvendigt.

- Vi giver medlemsstaterne værktøjerne til at håndtere de udfordringer, de står over for, siger hun.

Forslaget tager også højde for de problemer, EU oplever ved de ydre grænser. I månedsvis har Hviderusland ifølge EU forsøgt at destabilisere EU ved at fragte migranter mod de ydre grænser.

Med Schengen-arbejdet varetages grænsekontrollen ved EU's ydre grænser af lande, der har grænser til resten af verden.

Ifølge forslaget skal disse lande for eksempel have mulighed for at mindske antallet af grænseovergange, når migranter bliver brugt til politiske formål, som EU mener, Hviderusland gør i øjeblikket.

Landene skal også have lov til at være længere tid om at registrere asylansøgere end i dag, så landene nemmere kan håndtere et større pres.

Næste skridt er, at EU-Parlamentet og medlemslandene skal drøfte forslaget, før de nye regler kan træde i kraft.

Mere end 420 millioner mennesker på tværs af 26 lande bor i Schengenområdet.

Omkring 3,5 millioner mennesker dagligt krydser grænserne fra et Schengenland til et andet.

/ritzau/