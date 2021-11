EU-Kommissionens formand vil have indført et indrejseforbud for Sydafrika efter fund af ny coronavariant.

EU vil have indrejseforbud fra seks afrikanske lande

EU-Kommissionen vil have stoppet al flytrafik fra seks sydafrikanske lande efter fund af ny coronavariant til EU-lande. Det skriver Ursula von der Leyen, EU-Kommissionens formand, i et tweet fredag.

- Kommissionen vil i et tæt samarbejde med medlemslandene foreslå, at vi aktiverer en nødbremse og får stoppet lufttrafik fra regionen i det sydlige Afrika på grund af bekymring over coronavarianten B. 1.1.529, skriver von der Leyen.

Den nye coronavariant i Sydafrika fik torsdag Storbritannien til at indføre et indrejseforbud for rejsende fra Sydafrika og fem andre lande i regionen.

Det britiske indrejseforbud gælder fra fredag ved middagstid.

Ud over flypassagerer fra Sydafrika omfatter forbuddet de rejsende, der flyver fra nabolandene Namibia, Botswana, Zimbabwe, Lesotho og Eswatini.

Epidemiolog Neil Ferguson fra det britiske universitet Imperial College London siger, at den nye variant har et hidtil uset antal af mutationer.

Derfor støtter han regeringens indrejseforbud.

- Regeringens tiltag med at begrænse rejser fra Sydafrika er klogt, siger han.Den britiske sundhedsminister, Sajid Javid, siger til pressen, at mutationerne kan betyde lavere beskyttelse fra covid-19-vaccinerne.

- Det peger i retning af, at den (varianten, red.) kan være mere smitsom, og at vores nuværende vacciner kan være mindre effektive, siger han.

I Sydafrika kritiseres den britiske beslutning-

- Beslutningen virker forhastet, da WHO endnu ikke har taget stilling og rådgivet om foranstaltninger, hedder det i en erklæring fra ministeriet tidligt fredag.

Sydafrika siger, at det vil kontakte den britiske regering og forsøge at overtale den til at genoverveje rejserestriktioner.

