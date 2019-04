EU vil have prisportaler til at forklare rangering af varer

Portaler som Hotels.com skal tvinges til at klargøre kriterierne for rangeringer af salgsvarer på deres sider.

EU-Parlamentet har vedtaget den første EU-lov, der skal regulere forholdet mellem virksomheder og onlineplatforme.

Forordningen vil tvinge prisportaler som Hotels.com og Skyscanner og søgemaskiner som Google til at fortælle virksomheder, hvilke kriterier der afgør, hvordan de rangerer produkter på deres internetsider.

- Målet er at skabe et mere gennemsigtigt og fair digitalt marked i EU, siger europaparlamentariker Christel Schaldemose, som har været ordfører for loven.

Hun mener overordnet set, at portaler og søgemaskiner gavner forbrugerne, da de giver et godt overblik og lader en sammenligne priser og produkter, når man skal booke fly eller hotel, eller "tjekke prisen på et par sneakers ud".

- Sagen er bare den, at der ikke er nogle regler for dem i dag, så det er lidt det vilde vesten på de her portaler.

- Og det giver urimelige forhold for de virksomheder, som skal sælge deres produkter, siger hun.

Aktuelt ved virksomheder ikke, hvorfor nogle produkter er rangeret højere end andre. Idéen er, at en tydeliggørelse af portalernes kriterier kan skabe mere konkurrence, som i sidste ende skal gavne forbrugerne.

EU-forordningen skal desuden fungere som "en slags grundlov" på det uregulerede digitale marked.

Der er over en million forretningsdrivende i EU, som er afhængige af onlineplatforme for at nå deres kunder.

Under forhandlingerne forud for onsdagens afstemning i parlamentet har flere af portalerne - og især repræsentanter for søgeplatformen Google - stejlet over at skulle fremlægge parametrene, der afgør resultaterne af en forbrugers søgning.

Flere af onlineplatformene vil hemmeligholde de algoritmer, der behandler søgningerne, da de ser dem som deres eksistensgrundlag. Det har man dog taget højde for.

- Vi har ikke sagt, at de skal fremlægge hver evig eneste algoritme og beregning. De skal klargøre, hvilke hovedparametre der ligger til grund for en rangering, siger Schaldemose.

Efter parlamentets vedtagelse af loven onsdag afventer man nu den formelle godkendelse fra EU's medlemslande.

