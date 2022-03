EU vil hjælpe sanktionsramte virksomheder med at få statsstøtte

EU-Kommissionen arbejder for tiden på et sæt nye retningslinjer, som skal gøre det muligt at yde statsstøtte til virksomheder, der bliver økonomisk ramt af krigen i Ukraine.

Det skriver Børsen.

Årsagen er de mange nye sanktioner, der er blevet indført mod Rusland i forbindelse med krigen, men som uundgåeligt også vil ramme europæiske virksomheder.

Konkret er EU-Kommissionen gået i gang med arbejdet om at oprette et sæt rammevilkår, der skal give de enkelte medlemslande mulighed for at yde statsstøtte.

Artiklen fortsætter under annoncen

De nye retningslinjer vil ifølge Børsen blive meldt ud hurtigst muligt. Herefter skal de drøftes med kredsen af EU-lande.

Det er op til de enkelte medlemslande, om de ønsker at oprette en statsstøtteordning, før de nye retningslinjer er på plads. I så fald skal de bare selv sørge for, at EU's regler for statsstøtte bliver overholdt.

Dansk Industris politiske direktør, Emil Fannike Kjær, byder meldingen fra kommissionen velkommen.

- Der er ingen tvivl om, at de helt nødvendige sanktioner - som vi helt og holdent bakker op om - også kommer med omkostninger for danske virksomheder. Det er en pris, der følger med, siger han i en skriftlig kommentar til Børsen.

Emil Fannike Kjær vil ikke udelukke, at danske virksomheder kan få behov for kompensation i et eller andet omgang.

I et skriftligt svar til avisen siger erhvervsminister Simon Kollerup (S), at ministeriet nøje følger EU-Kommissionens arbejde med at få rammevilkårene på plads.

Han understreger også, at "eventuel kompensation til virksomheder vil være afhængig af EU-rammerne for statsstøtte".

Ifølge Børsens oplysninger skal de 27 finansministre i EU mødes onsdag til et videomøde for at drøfte nye tiltag mod Rusland.

/ritzau/