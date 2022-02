EU vil hjælpe Ukraine med brændstof og generatorer

Ukraine vil formentlig få adgang til brændstof, generatorer og opkobling til det europæiske elnet.

På et møde mandag er EU-landenes energiministre i hvert fald enige om, at der skal arbejdes videre med at indfri Ukraines ønsker om hjælp på energiområdet.

Det siger klima- og energiminister Dan Jørgensen (S) efter mandagens møde i Bruxelles.

- Det er enormt positivt, at alle lande bakkede så utvetydigt op. Der er en meget stor vilje til at hjælpe, siger Dan Jørgensen.

Efter Ruslands invasion er Ukraine blevet afskåret fra russisk energi. Det giver forsyningsproblemer i landet. De problemer ønsker EU-landene at afhjælpe, siger Dan Jørgensen.

Han var dog ikke klar til at give konkrete løfter til Ukraine efter mødet:

- Det er noget, vi arbejder videre med, siger Dan Jørgensen.

Den danske minister understreger dog, at hjælpen vil komme.

- Den hjælp, som Ukraine ønsker i forhold til brændstof og generatorer, skal gå hurtigt. Vi er i gang med fra dansk side at se på, hvad vi kan gøre, siger Dan Jørgensen.

EU-landene koordinerer nu, hvad landene hver især kan levere. Derudover tilbyder Danmark ifølge Dan Jørgensen direkte støtte til Ukraine på energiområdet.

- Vi har et myndighedssamarbejde med de ukrainske myndigheder. Det er klart, at det er udfordret nu på grund af situationen. Men de danske myndigheder er i kontakt med myndighederne i Ukraine. Også i forhold til at hjælpe med rådgivning og ekspertise, siger Dan Jørgensen.

/ritzau/