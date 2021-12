Mere komplekse sikkerhedstrusler gør, at EU skal kunne handle mere på egen hånd, mener EU's ledere.

EU vil i højere grad tage ansvar for egen sikkerhed

EU skal tage større ansvar for egen sikkerhed og mere ansvar på forsvarsområdet.

Det fremgår af en erklæring ved et EU-topmøde med medlemslandenes stats- og regeringschefer i Bruxelles torsdag.

Der er øget global ustabilitet og mere komplekse sikkerhedstrusler. Derfor bør EU i højere grad end i dag kunne handle på egen hånd, hedder det i erklæringen.

- EU vil promovere egne interesser og værdier, styrke modstandsdygtigheden og beredskab for at tackle sikkerhedstrusler og udfordringer effektivt, hedder det.

Det bliver tilføjet, at man vil fortsætte med at arbejde mod global fred og sikkerhed.

Der bliver ikke nævnt noget om en EU-hær. Det har ellers før været på tale. Men foreløbigt holdes det ude af snakken om sikkerhed og forsvar.

Sikkerhed og forsvar ventes at blive højt prioriteret af Frankrig, som 1. januar overtager EU-formandskabet.

Det står allerede nu klart, at EU's stats- og regeringschefer til marts næste år skal til topmøde, hvor netop sikkerhed og forsvar er emnet.

Her vil de europæiske ambitioner på området formentlig blive uddybet mere, end det skete ved topmødet torsdag.

Blandt EU's lande har der været lidt stridigheder om, hvordan den fælles tekst om forsvar og sikkerhed skulle se ud.

NATO-landene i EU har været bekymrede for, om der ville være meget afstand til forsvarsalliancen.

I teksten bliver det understreget, at EU vil "samarbejde tæt med Nato".

- Det transatlantiske forhold og EU-Nato-samarbejde er afgørende for vores overordnede sikkerhed.

- Et stærkere og bedre rustet EU på områderne sikkerhed og forsvar vil bidrage positivt til global og transatlantisk sikkerhed og komplementerer Nato, hedder det.

Det understreges videre, at Nato forbliver fundamentet for det fælles forsvar for de medlemslande, som er del af forsvarsalliancen. Danmark er blandt de EU-lande, som også er medlem af Nato.

