EU vil ikke spekulere i mulig sabotage bag gaslæk

EU-Kommissionen er blevet informeret om de tre læk på Nord Stream 1 og Nord Stream 2. Men man har ikke oplysninger om, hvorvidt der kan være tale om sabotage, siger en talsmand for EU-Kommissionen.

- Det er ikke tidspunktet til at spekulere i årsagen til de tre læk, siger en talsmand for EU-Kommissionen.

Ifølge EU-Kommissionen har man endnu ikke tilstrækkelige oplysninger til at afgøre årsagen til de tre gaslæk. Det er nødvendigt, før man kan afgøre eventuelle skridt i sagen.

- Vi følger udviklingen tæt sammen med de påvirkede medlemslande. Det har ikke påvirket forsyningen af gas.

- Vi følger oplysninger om, hvorvidt det har påvirkning på skibsfarten, siger talsmanden for EU-Kommissionen.

EU-Kommissionen holder også øje med, om der lækkes metangas fra rørledningerne.

- Det er en gas, som har omfattende påvirkning på klimaforandringerne, siger talsmanden.

Meldingen om de tre læk kommer næsten samtidig med, at EU-lande fejrer åbningen af gasrørledningen Baltic Pipe.

Baltic Pipe gør det muligt at transportere gas fra Norge gennem Danmark til Polen og Polens nabolande. Samtidig åbner rørledningen for import til Danmark af gas fra Polen.

Rørledningen bliver dermed i Bruxelles betragtet som et vigtigt skridt mod energiuafhængighed fra Rusland.

Tirsdag formiddag var der åbningsceremoni for Baltic Pipe i byen Goleniów i det vestlige Polen.

Sammenfaldet mellem åbningsceremonien for den nye rørledning og gaslæk på rørledningerne fra Rusland er dog ikke nok til, at EU-Kommissionen vil pege fingre af Rusland.

- Det er ikke tiden til at spekulere i eventuelle tilfældige sammenfald, som måske eller måske ikke er der, siger talsmanden for EU-Kommissionen.

Rusland er indtil videre tilbageholdende med at pege på mulige årsager til, at der er opstået lækager på Nord Stream-gasrørledningerne i Østersøen. De to gasrørledninger forbinder Rusland og Tyskland.

Præsident Putins talsmand, Dmitrij Peskov, siger ifølge nyhedsbureauet Reuters på en telekonference, at Rusland ikke vil udelukke sabotage.

- Ingen muligheder kan udelukkes på nuværende tidspunkt, siger Peskov ifølge Reuters.

/ritzau/