EU vil indføre én fælles oplader til mobiltelefoner

EU-landene og lovgiverne i EU er enige om en aftale, der skal sikre én fælles type oplader i EU.

Dermed afviser man indvendingerne fra iPhone-producenten Apple, der har tjent mange penge på at fremstille særlige telefonopladere til egne mobiltelefoner og tablets.

- Fra efteråret 2024 vil USB-C være den fælles oplader for alle mobiltelefoner, tablets og kameraer i EU, hedder det i en pressemeddelelse fra EU-Parlamentet.

Forslaget om at ensarte opladere til mobiler og tablets har tidligere fået ros fra Forbrugerrådet Tænk. Det er noget, man har arbejdet for i mere end ti år, sagde Helen Amundsen, seniorrådgiver i bæredygtigt forbrug hos forbrugerrådet, da EU-Kommissionen præsenterede forslaget.

- Det betyder, at vi forhåbentlig selv som forbrugere kan få lov at beslutte, om vi vil have en oplader til det produkt, vi køber, fordi vi måske allerede har en eller flere derhjemme, som passer. Og så er der jo ingen grund til, at vi skal have flere.

- Det er både godt for prisen og miljøet, og det er godt for de mange ressourcer, der bliver brugt til at fremstille ladere, sagde hun.

Ifølge Kommissionen vil tiltaget samlet set kunne spare forbrugerne for 250 millioner euro om året, fordi de slipper for at købe unødvendige opladere.

Med udspillet foreslog Kommissionen, at alle mobiltelefoner, tablets, høretelefoner, digitale kameraer og trådløse højttalere i fremtiden skal kunne oplades med et stik af typen USB-C.

Det er den type stik, der i dag bruges til at oplade de fleste Android-telefoner. Forslaget mødte dog kritik fra Apple, hvis opladere til iPhones og iPads kun i enkelte tilfælde benytter USB-C-stikket.

Det har givet Apple mulighed for at tjene mange penge på at sælge sine egne særlige Lightning-opladere, der passer til flere Apple-produkter.

/ritzau/Reuters