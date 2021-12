EU vil investere gigabeløb i infrastruktur ude i verden

EU-Kommissionen vil investere op mod 300 milliarder euro i infrastrukturprojekter rundt om i verden frem mod 2027.

Det meddeler EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, på et pressemøde onsdag.

Hun oplyser, at projekterne skal fremme EU's prioriteter, som blandt andet er klima og det digitale område.

EU-Kommissionens tiltag ses af mange som et svar på lignende initiativer fra Kina.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Lande har brug for troværdige partnere til at udvikle projekter, som er bæredygtige og holdbare.

- Vi vil vise, at en demokratisk og værdibaseret fremgang kan levere og leve op til lokale behov og tackle globale udfordringer, siger hun.

Von der Leyen tilføjer, at mulighederne for investeringer i dag er relativt begrænsede.

Kina har et omfattende "Belt and Road-initiativ". Det omtales også som den "nye silkevej". Det går ud på at vinde frem og forbedre de strategiske muligheder i blandt andet Afrika og Asien.

Kinas store silkevejsprojekt er blevet beskyldt for være en skjult "gældsfælde", som skal hjælpe kinesiske selskaber.

/ritzau/