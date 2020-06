EU vil investere i vaccineudvikling og sikre global distribution

Op til seks virksomheder skal have penge fra EU i arbejdet for at udvikle en coronavaccine, siger kommissær.

Det skal være muligt for borgere i hele verden at få adgang til en coronavaccine, når en sådan er udviklet.

Derfor ønsker EU at investere i op til seks virksomheder, som arbejder på at udvikle en coronavaccine. Det skal være lovende vacciner, som er tæt på eller allerede i gang med kliniske forsøg.

EU's sundhedsministre er interesserede i at støtte konkrete vaccineprojekter.

Det siger EU's sundhedskommissær, Stella Kyriakides, efter et videomøde med ministrene fredag.

- I den her sundhedskrise er vi alle i samme situation, og derfor skal vi investere på forhånd i udviklingen af lovende vacciner.

- Det skal sikre, at en vaccine er klar så hurtigt så muligt - og at alle kan få glæde af den. Både EU-borgere, men også borgere overalt i verden, siger hun.

Producenter, som udelukkende har produktionskapacitet i USA vil ikke komme i betragtning som mulig investering for EU, har EU-diplomater sagt.

Det skyldes, at landet har signaleret, at det ikke vil tillade salg af vacciner produceret i USA til udlandet, før distribueringen til hele landet er opfyldt.

Kyriakides understreger vigtigheden af, at EU-lande ikke skal spilles ud mod hinanden, og at intern konkurrence om vaccinen skal forhindres.

- Vi står stærkere som et samlet EU, og vi skal undgå konkurrence mellem os. Vi får meget mere glæde af det, hvis vi arbejder sammen og bruger hinandens ekspertise.

- Det vil være hurtigere, bedre og billigere for os alle, hvis vi gør som et hold, siger hun.

EU-Kommissionen vil fremlægge hele vaccinestrategien næste uge.

Strategien er en del af et udspil til et sundhedsprogram i EU kaldet EU4Health. EU-Kommissionen ønsker med det program, at EU-lande er bedre rustet til fremtidige sundhedskriser.

Det indebærer blandt andet, at der skal være EU-lagre med eksempelvis medicinsk udstyr.

/ritzau/