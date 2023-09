EU vil lancere undersøgelse af statsstøtte til kinesiske biler

EU vil lancere en undersøgelse af statsstøtte til elektriske biler, der bliver eksporteret fra Kina. Det siger EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, i åbningstale i EU-Parlamentet i Strasbourg.

- De globale markeder oversvømmes af billigere kinesiske biler.

- Prisen på kinesiske elbiler bliver holdt kunstigt lave via subsidier, siger Ursula von der Leyen.

Den europæiske bilindustri er udfordret af Kina, der tager stadig større markedsdele, når det gælder elektriske biler.

Det rammer den europæiske bilindustri i EU-landene Tyskland, Frankrig og Italien. Derfor er der stigende pres på EU-Kommissionen for at finde løsninger.

Forslaget blev præsenteret onsdag i EU-Parlamentet i Strasbourg, hvor Ursula von der Leyen holdt sin åbningstale forud for de sidste ni måneder frem til EU-parlamentsvalget i juni næste år.

Udmeldingen kommer, på et tidspunkt hvor EU arbejder på at finde en fælles linje over for Kina. Her har Ursula von der Leyen hidtil lagt sig på en linje, der ikke vil afkoble Europa fra Kina, men forsøge at mindske risikoen fra investeringer og udveksling af teknologi.

Undersøgelsen af statsstøtte kan dog være et første skridt til at tage tiltag for at begrænse kinesiske elbilers adgang til det europæiske marked. Eksempelvis ved at pålægge dem afgifter.

/ritzau/