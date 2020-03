EU vil lokke migranter ud af græske lejre med euro-tilbud

I en måned kan migranter få penge, hvis de rejser. Syv EU-lande lover samtidig at tage imod mindreårige.

To friske initiativer skal lette presset i overfyldte lejre med flygtninge og migranter i Grækenland.

Dels vil syv EU-lande tage imod uledsagede børn, dels vil EU med penge tilskynde migranter til at rejse til deres oprindelsesland.

Syv EU-lande har lovet at tage imod 1600 uledsagede migrantbørn, siger EU-kommissær for indre anliggender Ylva Johansen på et pressemøde i Athen.

- Syv medlemslande har lovet, at de vil tage imod mindst 1600 uledsagede mindreårige, eller børn og andre sårbare fra Grækenland. Det er en god begyndelse på det solidariske aspekt, siger hun.

Desuden åbner EU-Kommissionen sammen med Den Internationale Organisation for Migration (IOM) og Grækenland for et kontant tilbud til migranter i lejren.

Er man ankommet til lejren før 1. januar 2020, og er man villig til at rejse hjem til sit oprindelsesland, vil EU-Kommissionen tilbyde 2000 euro - 14.900 kroner - ekstra til at komme på fode der.

5000 migranter kan ifølge kommissæren benytte det tilbyde.

- Det er en mulighed, der kun er åben i en måned. Men det er en noget, der kan være med til at lette det pres, der fortsat er på lejrene, siger Johansson.

Længe har de græske lejre med migranter og flygtninge været overfyldte i en grad, så det har mødt skarp kritik fra hjælpeorganisationer, der har kaldt lejrene "umenneskelige".

/ritzau/