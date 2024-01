EU vil mandag enes om sanktioner mod Hamas

EU vil enes om sanktioner mod Hamas mandag. Det siger franske regeringskilder torsdag til nyhedsbureauet AFP.

De nye sanktioner vil formentligt være rettet mod kilder, som finansierer den militante gruppe. EU ventes også at indføre sanktioner mod adskillige enkeltpersoner, som er knyttet til gruppen. Det skriver Politico.

Politico citerer højtstående EU-diplomater for oplysningerne om, at nye sanktioner mod Hamas formentligt vil blive offentliggjort mandag.

Det sker på et tidspunkt, hvor USA og Israel har lagt forøget pres på at EU for at få det til at indføre sanktioner mod Hamas.

/ritzau/