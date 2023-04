EU vil med reform mindske mangel på vigtige lægemidler

Det sker jævnligt på danske apoteker, at patienter ikke kan få det lægemiddel, som deres læge har udskrevet, fordi medicinen er i restordre.

Faktisk er det et problem i hele EU, og det vil EU-Kommissionen nu gøre op med.

Det skal ske gennem en medicinalreform, som kommissionen onsdag er kommet med sit forslag til.

Det er første gang i omkring to årtier, at lovgivningen på medicinalområdet bliver revideret.

Der ingen tvivl om, at der er brug for en reform, siger næstformand i EU-Kommissionen Margaritis Schinas på et pressemøde onsdag.

- Verden er mere kompleks, end den var for 20 år siden. Det tror jeg, alle vil være enige i, siger han og fortsætter:

- Denne pakke har to formål. Den vil sætte patienten i centrum og sikre adgang til medicin. Samtidig vil den styrke konkurrencekraften i vores medicinalindustri.

Margaritis Schinas omtaler reformen som "episk".

Konkret foreslår kommissionen blandt andet, at der skal stilles højere krav til lægemiddelindustrien, når det kommer til at forhindre medicinmangel i at opstå.

Virksomheder skal således tidligere end i dag rapportere, hvis en mangelsituation er ved at opstå, eller hvis de planlægger at tage et produkt af markedet.

Medicinalfirmaerne skal desuden lave planer for, hvordan de vil forhindre mangel.

Der vil også blive stillet højere krav til nationale myndigheder og Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA). De skal gøre mere for at overvåge medicinmangel.

Som endnu et tiltag vil EU-Kommissionen lave en liste over særlig vigtig medicin. Hvis der er stor risiko for mangel på de præparater, kan der indføres krav om for eksempel at oprette lagre af medicinen.

Blandt de andre forslag i kommissionens udspil er hurtigere godkendelser af nye lægemidler og incitamenter til virksomheder til at gøre deres medicin tilgængelig i hele EU.

EU-Parlamentet og Rådet, der repræsenterer medlemslandene, skal nu tage stilling til forslagene, før forhandlinger kan gå i gang.

