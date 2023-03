EU vil øge adgang til strategisk vigtige grønne teknologier

EU-Kommissionen vil i denne uge fremsætte forslag, som både skal øge adgangen til kritisk vigtige råstoffer og udbrede strategisk vigtige grønne teknologier.

Det fastslår EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, i en tale i EU-Parlamentet i Strasbourg.

Dermed forsøger EU-Kommissionen nu at tage næste skridt i forsøget på at konkurrere på mere lige vilkår med USA og Kina. Begge lande bruger ifølge von der Leyen statsstøtte i et omfang, som kræver handling.

- Vi europæere skal blive bedre til at passe på vores egen grønne industri. Vi er nødt til at fremskynde og forenkle procedurerne. Og vi er nødt til at give bedre adgang til offentlig og privat finansiering, siger Ursula von der Leyen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hun peger på, at markedet for klimaneutrale teknologier ventes at tredoble inden 2030.

- Med andre ord - kapløbet er i gang. Vi skal handle sammen, hvis vi vil forblive frontløbere, siger Ursula von der Leyen.

Centralt for at nå det mål er to forslag. Det ene forslag skal gøre EU mere uafhængig af især Kina, når det gælder råstoffer.

Det andet forslag - kaldet Net-Zero Industry Act - vil EU-Kommissionen øge andelen af vigtig grøn teknologi i EU.

- Med Net-Zero Industry Act vil vi sætte den ambition, at vi i 2030 selv er i stand til at producere mindst 40 procent af de strategisk vigtige grønne teknologier, siger von der Leyen.

Den målsætning optræder i et udkast til Net Zero Act, som Ritzau har set. Her peger EU-Kommissionen på hurtigere sagsbehandling, som en af vejene til at øge EU's andel af de grønne teknologier.

I udkastet lægges der blandt andet op til, at de særlige teknologier skal kunne sagsbehandles inden for 12 måneder, hvis deres årlige output overstiger én gigawatt. Eller ni måneder, hvis produktionen årligt er på under én gigawatt.

Til sammenligning vil den danske regering i år eksempelvis sætte gang i et stort udbud af havvind, der samlet set er på ni gigawatt.

Målene for tempoet i godkendelserne kan nå at ændre sig i det endelige udspil, som EU-Kommissionen vil fremlægge. Men grundlæggende ser Dansk Industri (DI) positivt på hurtigere afklaring til virksomhederne.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det har virkeligt været efterspurgt, siger DI's europapolitiske chef, Rikke Wetendorff Nørgaard.

Hos DI er der dog bekymring for den måde, EU-Kommissionen vil sætte tempoet i sagsbehandlingen op på.

Det skal ske ved, at en virksomhed ansøger om at gennemføre et såkaldt Net Zero Resilience Project. Det vil sige, at man ansøger om at gennemføre et projekt, som ligger inden for de strategisk vigtige grønne teknologier, som EU ønsker at øge andelen af.

Eller sagt med andre ord: Man skal først søge om at blive godkendt for at få adgang til de hurtigere godkendelser.

- Det kan godt lyde lidt kafkask. Vi er i hvert fald bekymret for, om man skaber nye og langvarige processer for godkendelse af Net Zero-projekter.

- For hastighed og gennemsigtighed er så afgørende. Det er det, amerikanerne er lykkedes med i deres setup. Det er let at tilgå og intuitivt at forstå, siger Rikke Wetendorff Nørgaard.

DI vil også holde øje med, hvilke teknologier der kommer med på EU-Kommissionens positivliste. Det vil afgøre, hvilke danske virksomheder der potentielt vil kunne opnå den hurtigere godkendelse. Og få lettere adgang til offentlig og privatfinansiering.

/ritzau/