EU vil øge krav til cybersikkerheden i din kaffemaskine

Forbrugere skal være trygge ved, at deres digitale produkter er beskyttet mod cyberangreb. Ikke mindst i en tid, hvor digitale køleskabe, kaffemaskiner og sikkerhedskameraer i hjemmet i stigende grad bliver koblet op på internettet.

Det mener EU-Kommissionen. Derfor vil man nu vil skærpe kravene til digitale produkter. Det siger EU-kommissær for fremme af europæisk levevis Margaritis Schinas.

Han erkender, at det måske lyder spøjst med sikkerhedskrav til noget så normalt ufarligt som en kaffemaskine. Men risikoen er reel, fordi mennesker og virksomheder vil være markant mere forbundet i fremtiden via dagligdags produkter:

- Vi skal gøre klar til en æra præget af Internet of Things (Internet af Ting, red,). Her vil vi hele tiden være forbundet via hårde hvidevarer og selv vores tøj.

- Derfor skal vi sørge for, at der er tilstrækkelig sikkerhed i de digitale produkter, siger Margaritis Schinas.

Udspillet kommer på et tidspunkt, hvor risikoen for cyberangreb fylder stadig mere for både virksomheder og forbrugere. Også vigtige institutioner og infrastruktur i EU-landene er udsatte. Derfor kan cybersikkerhed i yderste konsekvens være et spørgsmål om liv og død, fastslår EU-Kommissionen i udspillet.

EU-Kommissionen foreslår, at digitale produkter leveres med en sikker standardindstilling. Den skal forbrugerne altid skal kunne genaktivere.

Producenter skal også forpligtes til at kryptere forbrugernes information, når det er relevant. Og producenter skal forpligtes til at minimere adgangen til personlig information til det nødvendige for produktet.

Derudover skal forbrugere oplyses markant mere om sikkerheden i produkterne, foreslår EU-Kommissionen.

- Sikkerheden i produkter som mobiltelefoner er lige nu kun reguleret på den fysiske side, så man sikrer, at de eksempelvis ikke bryder i brand.

- Men der er ikke nogen regulering på cybersikkerhed. Det vil vi ændre nu, siger Margaritis Schinas.

Han håber - og forventer - at indgrebet på sigt vil komme til at udgøre en global standard. Dermed vil udspillet også øge sikkerheden, hvis man køber digitale produkter i andre verdensdele.

/ritzau/