EU vil øge samarbejde med Nato for at stoppe hybridangreb

EU-Kommissionen ønsker at styrke beskyttelsen af kritisk infrastruktur ved blandt andet at styrke samarbejdet med Nato og EU-nabolandene på Vestbalkan.

Det siger EU-kommissær for indre anliggender, Ylva Johansson, på et pressemøde i Bruxelles tirsdag.

- I lyset af sabotagen mod Nord Stream og de tyske jernbaner, så er det klart, at vi skal accelerere arbejdet med at beskytte vores infrastruktur, siger Ylva Johannsson.

Udspillet kommer, efter at eksplosionerne ved gasrørledningerne Nord Stream 1 og 2 har understreget risikoen for EU-landene.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge tyske myndigheder var der også tale om sabotage, da togtrafikken i Nordtyskland i sidste uge blev sat i stå i tre timer.

På den baggrund vil EU-Kommissionen blandt andet styrke det internationale samarbejde for at kunne imødegå hybride angreb. Samtidig vil man styrke forberedelsen og muligheden for at handle i tilfælde af angreb på kritisk infrastruktur.

- Styrket samarbejde med nøglepartnere og nabolande og andre relevante tredjelande vil være afgørende.

- Især den strukturerede dialog mellem EU og Nato om modstandsdygtighed (over for hybridangreb, red.), hedder det i udspillet.

EU-Kommissionen vil særligt koncentrere sig om infrastruktur inden for energi, digital infrastruktur, transport og rummet.

Dermed fokuserer man især på infrastruktur, som går på tværs af grænser, og som dermed gør EU-landene ekstra sårbare, siger EU-kommissær Margaritis Schinas.

- Kritisk infrastruktur er blevet mere og mere forbundet. Det være sig rørledninger, transportveje, eller undersøiske kabler.

- En forstyrrelse i ét EU-land kan have en kaskadeeffekt. Det kan få konsekvenser for hele EU, siger Margaritis Schinas.

EU-Kommissionen opfordrer EU-landene til at lave "stress test". De skal afklare, om man håndterer kritisk infrastruktur godt nok.

Det skal suppleres med en plan for, hvordan EU-landene og EU-institutionerne skal handle i tilfælde af hændelser, der påvirker kritisk infrastruktur.

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, vil nu fremlægge forslaget på denne uges EU-topmøde. Det holdes torsdag og fredag i Bruxelles.

/ritzau/