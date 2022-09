90 procent af EU-borgerne, der kvalificerer til det, vil fra 2025 få kræftscreening for udbredte kræftformer.

EU vil øge screening for at finde kræft tidligere

EU-Kommissionen vil øge antallet af kræftscreeninger for brystkræft, livmoderhalskræft og tyktarmskræft.

Det skal øge chance for at overleve og mindske følgeskaderne.

Det fastslår EU-kommissæren for fremme af europæisk levevis, Margaritis Schinas, i forbindelse med lanceringen af forslaget tirsdag i Bruxelles.

EU-Kommissionens forslag vil åbne for en finansiering på mere end 700 millioner kroner fra to puljer. Det skal øge screeningerne på tværs af EU.

Artiklen fortsætter under annoncen

- I de seneste to år har covid-19 kostet på forebyggelse af kræft, opdagelse af kræft og diagnosticering. Men hvis kræft bliver opdaget hurtigere, kan det gøre en stor forskel i forhold til behandlingsmuligheder og chancerne for at redde liv, siger EU-kommissæren.

Ifølge EU-Kommissionen blev 2,7 millioner EU-borgere diagnosticeret med kræft i 2020. Og mere end 1,3 milliarder døde som følge af kræft samme år.

Målet med forslaget er at øge screeningerne for udbredte kræftsygdomme, som står for næste 55 procent af de nyopdagede tilfælde hvert år.

Konkret vil EU-Kommissionen blandt andet udvide målgruppen for screening for brystkræft. Gruppen skal fremover inkludere kvinder fra 45 år til 74 år. I dag er målgruppen fra 50 til 69 år.

Ud over at øge screeningerne for brystkræft, livmoderhalskræft og tyktarmskræft vil EU-Kommissionen også mere præcist søge efter andre kræftformer.

Det skal ske ved at udvide specifikke målgrupper for screeninger for lunge-, mave- og prostatakræft. Eksempelvis vil man teste rygere mellem 50 og 75 år for lungekræft.

- Det vil styrke indsatsen på tværs af EU og fylde de huller, som covid-19 har efterladt på diagnosticering og behandling af kræft, siger Stella Kyriakides, der er EU-Kommissær for sundhed.

Forslaget skal nu godkende af EU-landene, før det kan træde i kraft.

/ritzau/