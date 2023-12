EU vil ramme Rusland på diamanter og flydende gas

EU har mandag offentliggjort den 12. sanktionspakke mod Rusland. Det meddeler EU-Kommissionen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Pakken har fokus på flere import- og eksportforbud mod Rusland.

Den skal også forsøge at lukke smuthuller i de hidtidige sanktioner og forhindre, at Rusland kan omgå sanktionerne.

- Med denne 12. pakke fremlægger vi et robust sæt af nye lister og økonomiske tiltag, der yderligere vil svække Ruslands krigsmaskine, siger EU's udenrigschef, Josep Borrell, i en pressemeddelelse.

- Vores besked er tydelig, siger han.

Borrell tilføjer, at EU har forpligtet sig til at hjælpe Ukraine "og vil fortsætte med at støtte dets kamp for frihed og suverænitet".

Blandt andet indeholder pakken et nyt forbud mod import af flydende gas (LPG). Det ventes at ramme import for en milliard euro.

Den indeholder også et forbud mod diamantimport både direkte og indirekte fra Rusland.

Rusland er verdens største producent af uslebne diamanter. I 2021 havde det statsejede diamantmineselskab en omsætning på omkring 24 milliarder kroner.

Desuden er 140 navne på personer, virksomheder og organisationer blevet tilføjet EU's liste over, hvem der får indefrosset deres værdier i Europa.

Det omfatter blandt andet personer i Ruslands militær og forsvarsindustri, private militære virksomheder og IT-industrien.

EU vil også gøre mere for at sikre, at det olieprisloft, der tidligere er indført, reelt også håndhæves. Med prisloftet vil man hæmme Ruslands indtjening på olie til ikke-EU lande.

EU's stats- og regeringschefer blev enige om den 12. sanktionspakke mod Rusland på EU-topmødet i Bruxelles i sidste uge.

