EU vil sætte grænsen for farlige asbestfibre ned

EU forsøger at styrke sikkerheden for de mange håndværkere over hele Europa, som er i kontakt med asbest. Derfor fremlagde EU-Kommissionen onsdag sit udspil til en revision af asbestdirektivet.

Her lægger EU-Kommissionen op til, at grænseværdien for asbestfibre skal sættes ned fra 100.000 til 10.000 per kubikmeter. Der er dermed tale om en markant skærpelse af reglerne i EU.

Det siger EU-kommissær for økonomi Valdis Dombrovskis i forbindelse med fremlæggelsen af direktivet.

- Asbest forårsager kræft, og derfor blev brugen af det forbudt i 2005. Men mange eksisterende bygninger har fortsat asbest i sig. Og i takt med at de bliver renoveret for at blive mere energieffektive, så øger det risikoen for at blive udsat for asbest. Især for byggearbejdere, siger Valdis Dombrovskis.

Selv om der er tale om en markant stramning i forhold til de nuværende EU-regler, så vil EU-Kommissionens forslag til ny grænseværdi dog være tre gange så høj som den danske. Den har siden 1. januar har været på 3000 fibre per kubikmeter.

Det får kritik fra Enhedslistens medlem af EU-Parlamentet, Nikolaj Villumsen. Han peger på, at EU-Parlamentet har foreslået en grænseværdi på 1000 fibre per kubikmeter.

Det sker ifølge Nikolaj Villumsen for at hjælpe byggearbejdere og håndværkere, der risikerer alvorlige skader på helbredet, hvis de arbejder i asbestfyldt luft.

- EU-Kommissionen foreslår en grænseværdi, der er 10 gange højere, end hvad vi har krævet i EU-Parlamentet. Det synes jeg, er helt hul i hovedet.

- EU's kemikalieagentur, ECHA, har allerede slået fast, at der ikke er noget niveau, hvor asbest er uskadeligt, siger Nikolai Villumsen.

Han mener, at der bør laves en række konkrete opstramninger på EU-Kommissionens udspil. Ud over at sænke grænseværdien til 1000 fibre per kubikmeter, bør der ifølge Villumsen laves langt grundigere undersøgelser af risikoen for asbest, inden et arbejde påbegyndes.

Samtidig ønsker han krav om, at virksomheder skal autoriseres til at arbejde med asbest, mens de personer, der konkret skal arbejde med asbest, skal have en særlige certificering først.

/ritzau/