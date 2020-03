EU vil samle penge ind til Syren og rækker ud til Putin og Erdogan

Ofrene for den lange krig i Syrien skal hjælpes af EU, som vil afholde konference for at samle penge ind.

EU vil samle penge ind til ofrene for den langvarige krig i Syrien på en donorkonference for Syrien i Bruxelles den 29.-30. juni, siger EU's udenrigschef, Josep Borrell, fredag.

- Vi vil invitere lande, som er involveret i konflikten i Syrien. Det er i særdeleshed Tyrkiet og Rusland, siger han.

Præsident i Tyrkiet, Recep Tayyip Erdogan, og Ruslands præsident, Vladimir Putin, vil altså begge været inviteret til at deltage i konferencen.

Konferencen vil være den fjerde årlige donorkonference, som EU afholder.

/ritzau/