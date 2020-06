EU vil sikre udvikling af coronavaccine på under 18 måneder

Op til seks virksomheder vil få EU-penge til at udvikle effektiv og sikker vaccine på maksimalt 12-18 måneder.

Der skal være en sikker og effektiv coronavaccine om maksimalt 12-18 måneder og gerne før.

Derfor vil EU investere 2,7 milliarder euro svarende til 20,1 milliarder kroner i op til seks virksomheder, som arbejder på at udvikle en coronavaccine, for at sikre en vaccine så hurtigt som muligt.

Det fremgår af EU-Kommissionens nye vaccinestrategi, som er offentliggjort onsdag.

Formanden for EU-Kommissionen, Ursula von der Leyen, mener, at det er vigtigt, at EU-landene står sammen for at få udviklet en vaccine.

- Europa er på vej ud af krisen. Men vores økonomier kan kun komme tilbage til fuld kraft, når vi har en effektiv og sikker vaccine mod denne virus.

- Kernen er, at vi står sammen på EU-niveau for at forøge chancen for at finde en vaccine og sikre den nødvendige mængde til vores borgere til en god pris. Ved at gøre det, undgår vi også skadelig konkurrence mellem medlemslandene, siger hun.

De 2,7 milliarder euro er lidt flere penge, end EU's sundhedskommissær, Stella Kyriakides, meddelte på et møde med EU's sundhedsministre fredag 12. juni.

Her lød beløbet på 2,4 milliarder euro.

Pengene skal gå til lovende vacciner, som er tæt på eller allerede i gang med kliniske forsøg.

Virksomheder, som udelukkende har produktionskapacitet i USA, vil ikke komme i betragtning som mulig investering for EU, har EU-diplomater sagt.

Det skyldes, at landet har signaleret, at det ikke vil tillade salg af vacciner produceret i USA til udlandet, før distribueringen til hele landet er opfyldt.

På mødet 12. juni blev vaccinestrategien fremlagt for EU's sundhedsministrene, som alle støtter planen.

Det fortalt sundhedsminister Magnus Heunicke (S) efter mødet.

- Jeg mener, det er klogt og på høje tid, at EU går sammen som et stort hold. Hvis vi ikke går ind nu og sætter økonomi bag vores ord, så risikerer vi, at EU kommer bag i køen til vaccinerne.

- Det her er en musketered, som sikrer, at vi køber ind sammen og deler risikoen. Men vi får så også gavn af de vacciner, der måtte komme ud af det, sagde han fredag.

/ritzau/