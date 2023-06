EU vil støtte Tunesien økonomisk for at stoppe migrantstrøm til Europa

EU vil give økonomisk støtte til Tunesien, så landet kan styrke sin økonomi og forhindre migranter i at krydse Middelhavet for at komme til Europa.

Det siger kommissionsformanden i EU, Ursula von der Leyen, søndag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Konkret vil EU hjælpe Tunesien ved at tilbyde 900 millioner euro i langsigtet bistand. Det svarer til 6,7 milliarder kroner.

Derudover vil EU tilbyde det nordafrikanske land 150 millioner euro - tilsvarende 1,1 milliarder kroner - i øjeblikkelig støtte i et forsøg på at "styrke vores forhold."

Ifølge Ursula von der Leyen vil EU også hjælpe Tunesien med dets grænseforvaltning ved at støtte landet med 100 millioner euro årligt. Det svarer til knap 750 millioner kroner.

Pengene skal også bruges til at bekæmpe menneskesmugling, siger hun ifølge AFP.

Kommissionsformanden er på besøg i Tunesien sammen med Italiens premierminister, Giorgia Meloni, og Hollands premierminister, Mark Rutte.

Søndag har de mødtes med den tunesiske præsident, Kais Saied. Lederne har blandt andet diskuteret migrantstrømmen til Europa.

- Vi har begge en stor interesse i at bryde smuglernes kyniske forretningsmodel.

- Det er forfærdeligt at se, hvordan de bevidst sætter menneskeliv på spil for profit, sagde Ursula von der Leyen i forbindelse med mødet.

Forud for mødet med de europæiske ledere sagde Kais Saied dog, at Tunesien ikke vil være andre landes grænsevagt. Det skriver norske NTB.

- Vi kan ikke påtage os den rolle, som nogen snakker om åbent og andre i det skjulte - at vi skal stå på vagt for deres land.

- Migranterne er desværre ofre for et verdenssystem, som ikke behandler dem som mennesker, kun som tal, sagde præsidenten lørdag.

Indtil videre har 53.800 migranter ifølge NTB krydset havet for at komme til Italien.

I samme periode sidste år lå antallet på 21.700.

De fleste migranter, som i den seneste tid er kommet til Italien, er sejlet fra Tunesien, skriver nyhedsbureauet.

